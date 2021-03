macOS : +1 100 % de malware en plus en 2020, 135 fois moins que sur Windows

Avec plus de 75 % de part de marché, le système Windows et ses utilisateurs restent bien évidemment des cibles privilégiées. Ainsi, l'année dernière, 91 millions de nouveaux malware ont été décelés, soit 135 fois plus que sur macOS. En moyenne, les hackers ont mis au point 249 452 nouvelles menaces chaque jour.

La progression sur l'OS de Microsoft n'est pas aussi drastique que sur macOS. En 2019, ce chiffre était de 89,07 millions, soit tout de même quatre fois plus qu'en 2012.

L'année 2021 ne commence d'ailleurs pas très bien. Si le premier trimestre n'est pas encore achevé, Atlas VPN affirme que 33,62 millions de malware ont déjà été conçus, soit plus d'un tiers du chiffre de 2020.

Bien souvent, c'est la pandémie actuelle qui est citée comme responsable de cette hausse. En effet, les cybercriminels profitent notamment de la démocratisation du télétravail pour venir infecter des machines ne disposant pas forcément des outils de sécurisation du réseau mis en place dans les entreprises.