Une nouvelle arnaque à l'entretien d'embauche diffuse un malware sur macOS, soyez attentif

L'arnaque à l'entretien d'embauche fait son grand retour, cette fois avec une cible bien précise : les utilisateurs de Mac. Les pirates nord-coréens ne reculent devant rien pour mettre la main sur vos précieuses données. Leur nouveau joujou n'a rien de très nouveau : une version améliorée de BeaverTail, un malware déjà bien connu des experts en cybersécurité.

Mais attention, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que vous utilisez un Mac que vous êtes à l'abri. Ces escrocs ont plus d'un tour dans leur sac. Ils se font passer pour des recruteurs et vous proposent un entretien en visio. Pour ça, ils vous demandent d'installer une prétendue application d'appel vidéo. Et devinez quoi ? C'est là que le piège se referme.