Les mots de passe de 500 000 routeurs, serveurs et objets connectés en fuite suite à un hack

Le cybercriminel livre ses explications

Des données qui ont pu être réutilisées pour pirater d'autres comptes

La fuite rapportée par nos confrères de ZDNet.com est de taille. Cette semaine, un hacker a publié, sur un célèbre forum de piratage, les identifiants de quelque 515 000 serveurs, routeurs domestiques et objets connectés. Les adresses IP, noms d'utilisateur et mots de passe divulgués permettaient d'accéder au service Telnet, un protocole d'accès à distance utilisé, par exemple, pour installer un appareil connecté ou un équipement réseau, ou pour assurer la gestion à distance de ces appareils.Donnant forcément du grain à moudre aux détracteurs des objets connectés, réputés comme étant très exposés au risque cybercriminel, la faille a été commentée par le pirate ayant diffusé les données sur le dark web.Celui-ci indique avoir scanné l'intégralité du Web à la recherche d'appareils qui exposaient leur port Telnet. L'attaquant n'a eu ensuite qu'à essayer les identifiants par défaut ou bien à deviner des combinaisons simples, que beaucoup d'utilisateurs adoptent , à tort.Tentant d'expliquer ses motivations, le pirate a indiqué à ZDNet.com fournir des services DDoS, mis à niveau, et avoir fait évoluer son modèle en passant d'un simple botnet constitué d'objets connectés à la location de puissants serveurs auprès de fournisseurs de services Cloud.Les listes publiées par le cybercriminel contiennent des données qui ont été collectées d'octobre à novembre 2019. Depuis, les adresses IP, identifiants et mots de passe ont pu être modifiés, mais il n'est légalement pas possible de vérifier cette hypothèse.On vous conseille tout de même de modifier vos identifiants, par mesure de précaution, si vous sollicitez le service Telnet. Pour savoir si le port Telnet de votre appareil est exposé, il vous suffit de vérifier les paramètres de votre routeur en vous connectant sur le panneau d'administration, de façon à voir si le protocole est activé ou non. Pensez bien à utiliser des identifiants différents pour chaque appareil, les hackers ne se privant sans doute pas de pirater d'autres comptes une fois les données en leur possession.