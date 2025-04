Pour Garmin, il s'agit donc de fournir aux cyclistes un accessoire qui leur permettra d'être plus visibles, sur la route grâce au feu avant, tout en bénéficiant d'une caméra haute définition qui enregistre tout ce qui se passe. Le capteur du Varia Vue va ainsi filmer en 4K, le tout avec un système de stabilisation électronique pour conserver une captation aussi nette que possible.

Si l'appareil détecte un incident en cours de route, la caméra enregistre et stocke automatiquement les vidéos avant, pendant et après l'événement. En fin de trajet, il est possible d'utiliser l'application Varia pour visionner et éditer les clips vidéo directement sur un smartphone.