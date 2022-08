Garmin présente son Enduro 2, une montre connectée à l'autonomie gargantuesque

La montre Garmin Enduro 2 intègre une lunette et un fond de boîtier en titane légers, un verre Power Sapphire de 1,4", ainsi qu'un bracelet en nylon Ultrafit. On y retrouve également une nouvelle interface tactile en plus des commandes à boutons. Le verre solaire amélioré promet de son côté une batterie qui dure pas moins de 57 % de plus que les modèles précédents.