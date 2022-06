Garmin dévoile sa Forerunner 955 dôtée d'une autonomie sans limite

Le boîtier dissimule dans ses entrailles des équipements très proches de la série fēnix 7, à commencer par le GPS bi-bande. Les capteurs ABC et la navigation (avec fond de carte) sont aussi de la partie.

Côté logiciel, c’est plus complet que jamais. La Forerunner 955 profite des derniers ajouts de la marque, déployés avec la sortie des fēnix 7 en début d’année. On retrouve donc le score Stamina, l’indicateur UpAhead, la fonction PacePro ainsi que la prédiction des performances en course. Un nouveau widget dédié à la course fait son apparition, de même que le rapport matinal qui indique les objectifs du jour et la qualité de la nuit avec le score de sommeil.