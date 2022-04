Garmin dévoile Vivosmart 5, le nouvel allié de votre suivi santé

Garmin ne produit pas que des sportwatches complexes. La preuve en est avec le Vivosmart 5, son tout nouveau traqueur d’activité. Très classique dans son design, ce bracelet se veut accessible au plus grand nombre. Il profite pour cela d’un format compact avec des dimensions de 19,5 x 10,7 x 217/255 mm, pour un poids de 24,5 ou 26,5 g selon la taille. Le wearable américain est en effet décliné en modèle S/M ou L.



L’écran ne fait pas de folies et se contente d’une dalle OLED monochrome tout ce qu’il y a de plus classique. Sur ce point, le Fitbit Charge 5 fait bien mieux. C’est plutôt du côté des données que se démarque le Garmin Vivosmart 5. Outre le suivi du rythme cardiaque et du nombre de pas, on trouve une belle quantité de métriques, dont certaines propres à la marque américaine : Body Battery, SpO2, rythme respiratoire, niveau de stress, score de sommeil ou encore âge corporel. L’essentiel est à disposition pour effectuer un suivi complet de la santé.

Grand public oblige, il faut toutefois faire l’impasse sur certaines fonctions, comme le score de VO2Max ou le temps de récupération. Il n’y a pas non plus de puce GPS intégrée au Vivosmart 5. C’est un défaut qui risque de mal passer à ce niveau de prix, car des bracelets connectés plus abordables comme le Huawei Watch Fit en sont équipés.

Pour finir, Garmin annonce une autonomie de 7 jours environ en usage normal. Le bracelet connecté est aussi résistant à l’eau jusqu’à 5 ATM. Une dizaine de profils sportifs sont disponibles, dont la natation et le HIIT, sans oublier les classiques profils de marche/course à pied et le vélo.