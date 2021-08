Fitbit officialise son nouveau bracelet connecté Charge 5

Bien qu’il se soit affiné, le Charge 5 embarque un équipement plus que complet. C’est en effet l’un des seuls traqueurs du marché à intégrer un GPS. Il ne sera donc plus nécessaire d’emporter votre smartphone pour suivre le trajet parcouru et obtenir certaines métriques comme la vitesse ou l’altitude.

Histoire d’aller encore plus loin, la marque américaine reprend certains des capteurs lancés avec la Sense, à savoir l’ECG et l’EDA. Les bords du bracelet connecté sont dotés de surfaces tactiles où l’utilisateur sera invité à poser les doigts pour effectuer un suivi par électrocardiogramme. Le traqueur interprétera ensuite les données afin de fournir le niveau de stress et une indication de la santé cardiovasculaire. Notons quand même que la fonction ECG ne sera pas disponible immédiatement lors de la commercialisation, il faudra attendre une mise à jour logicielle pour en profiter pleinement.