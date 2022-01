Epix et Venu 2 Plus : une avalanche de nouveautés pour les montres sport Garmin

Vous trouvez l’écran transflectif des fenix trop terne ? Alors la montre connectée Epix pourrait bien vous séduire. La belle reprend le même design que son homologue de 47 mm, mais intègre un écran AMOLED en lieu et place du modèle transflectif habituel. On profitera ainsi des magnifiques couleurs de cette technologie, bien plus agréables visuellement.

L’usage d’une dalle AMOLED demande toutefois quelques concessions, surtout au niveau de l’autonomie. Avec le mode Always On activé, la Garmin Epix tient la charge environ six jours. On passe à 16 jours avec une activation par le mouvement du poignet.

Pour le reste, les fonctions sport et utilitaires restent identiques à la fenix 7. Le prix est en revanche plus élevé, puisqu’il faut compter pas moins de 899 euros pour le modèle de base de l’Epix. Les versions Titane et écran saphir montent à plus de 1 000 euros. Reste donc à savoir si vous êtes prêts à investir 200 euros de plus pour profiter d’une dalle AMOLED plutôt que d’une dalle transflective…