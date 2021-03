Vantage M2 et Ignite 2 : deux nouvelles smartwatches sportives en vue chez Polar

C’est plutôt du côté logiciel qu’ont lieu les principaux changements. La Ignite 2 récupère ainsi les fonctions connectées propres à la Grit X et la Vantage V2 avec l’affichage de la météo, le contrôle de la musique et la personnalisation de l’interface.

Côté sport, on retrouve le coach FitSpark et le résumé hebdomadaire Weekly Summary apparu avec la Vantage V2. Les sportifs qui aiment utiliser plusieurs appareils connectés seront ravis d’apprendre qu’il est maintenant possible d’envoyer les relevés cardiaques de la montre vers des appareils externes. Cette fonctionnalité sera d’ailleurs déployée dans les semaines qui viennent sur la Vantage V2 et la Grit X.

Pour finir, on retrouve un GPS ainsi que l’excellent suivi du sommeil Sleep Plus Stages et son comparse Nightly Recharge qui indique si vous êtes paré pour une journée active ou non. L’autonomie est donnée pour cinq jours environ, soit autant que la première Ignite.

Comptez 229 € pour acquérir la Ignite 2, soit 20 € de plus que pour la première génération. Lancement officiel prévu dès la fin du mois d’avril sur le site officiel Polar et début mai chez les revendeurs.