L'Apple Watch reste en tête sur le marché des montres connectées

Apple s'octroierait donc 40 % du marché des smartwatches, se positionnant loin devant Samsung, à la seconde place avec 10 % des parts de marché. Huawei, Fitbit et BBK (regroupant Oppo, Vivo et OnePlus) sont respectivement en troisième, quatrième et cinquième position.

Selon Apple Insider, qui rapporte l'information, la pandémie aurait affecté les ventes globales de montres connectées. Apple n'aurait pas été épargnée mais la situation lui aurait tout de même permis de prendre plus d'avance encore sur les autres fabricants. En 2019, la société détenait 34 % de part de marché.

Rappelons qu'en fin d'année dernière, Apple a introduit sa Watch Series 6 avec notamment la mesure du taux d'oxygène dans le sang. Surtout, la société a présenté la Watch SE bien plus abordable, avec la fonction famille de WatchOS 7.