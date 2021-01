Intras sans-fil : les AirPods perdent des parts de marché mais dominent toujours

Apple s'adjuge ainsi 29 % des parts de marché dans le secteur du true wireless stereo (TWS) et la marque s'impose comme la grande vainqueur, de très loin, du segment premium. Samsung et JBL pointent toutes deux à 5 %, alors que Jabra et Sony ne s'accaparent respectivement que 3 % et 2 % des parts de marché.

Liz Lee, l'une des auteurs de l'étude, explique que l'écosystème iOS est la principale raison du succès des AirPods, qui générèrent un gigantesque volume de ventes mais surtout des revenus très élevés pour l'entreprise, puisque vendus chers.