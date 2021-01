Apple aurait des AirPods Max moins chers (et en plastique) dans ses fourneaux

Affiché au prix de 629 € en France, le casque AirPods Max d'Apple n'est pas vraiment à la portée de tous. Selon diverses rumeurs, Apple pourrait toutefois proposer bientôt une nouvelle version de son casque audio, affichée à un tarif plus abordable.

Un AirPods Max qui pourrait être affiché à 349 $ (contre 549 $ pour le modèle actuel) et qui troquerait l'aluminium et l'acier pour du plastique. Un casque à la conception moins premium donc (et sans doute un peu moins lourd) et qui serait aussi plus accessible. Les fonctionnalités devraient quant à elles rester identiques entre les deux modèles.