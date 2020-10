AirPods Studio : deux versions pour les futurs casques Apple, dont une à 600 $

On en sait aujourd'hui plus sur le design des AirPods Studio grâce au célèbre leaker Jon Prosser. Deux casques seraient finalement présentés par Tim Cook et ses équipes. Le constructeur adopterait la stratégie à l'œuvre sur l'Apple Watch et proposerait un modèle Sport ainsi qu'un modèle plus haut de gamme.

Ce dernier serait réalisé en métal et en cuir pour les oreillettes, et bénéficierait d'un système magnétique pour réunir les deux oreillettes et faciliter le rangement. L'AirPods Studio ne posséderait pas de prise jack, mais d'un port USB-C pour la recharge. Ce modèle premium couterait 599 dollars.