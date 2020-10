Apple arrête la vente de produits audio d'autres marques, les AirPod Studio arrivent

Il y a eu le lancement d'Apple Music qui est un beau succès avec plus de 60 millions d'abonnés payants à ce jour. Le rachat de Beats en 2014 a aussi permis à la marque de se faire une place dans le secteur très concurrentiel des casques audio.

La vraie réussite du groupe reste toutefois les AirPods. Sortis en 2016, ils se sont vendus dans le monde à des dizaines de millions d'exemplaires et leur succès ne se dément pas version après version.

Apple souhaiterait capitaliser sur ce succès et présenterait avant la fin de cette année l'AirPods Studio, un casque audio circum-aural à réduction de bruit active qui viendrait concurrencer les Bose Headphones 700 et autres Sony WH-1000XM4. L'enceinte intelligente HomePod pourrait également être mise à jour dans un format plus compact et proposé à un prix plus abordable.