L'absence d'Earpods avec l'iPhone 12 se confirme dans le code d'iOS 14.2

Qu'en pense-t-on chez Clubic ?

Le retrait des EarPods n'est pas une grande surprise, Apple cherchant depuis longtemps à se positionner comme une entreprise exemplaire en matière d'écologie.

Cela lui permet aussi de gagner quelques euros au passage sur ses coûts de fabrication, ce qui représente une somme non négligeable sur plus de 200 millions d'appareils produits et vendus chaque année.

Apple va toutefois se heurter à la législation française qui impose aux constructeurs d'inclure un accessoire permettant de limiter l'exposition aux ondes radio, un kit mains-libres donc.