Mais Apple n'a pas oublié l'entrée de gamme, avec un modèle d'AirPods 4 plus abordable. Reprenant les principales caractéristiques des AirPods 3 (son spatialisé, résistance à l'eau et à la transpiration, autonomie de 6 heures), ils se positionnent comme le parfait remplaçant des AirPods 2. Car, oui, c'est la fin d'une époque : avec l'arrivée de ces nouveaux AirPods 4, Apple tire un trait sur les AirPods 2, commercialisés depuis 2019 et qui commençaient sérieusement à accuser leur âge. Une décision logique pour la marque, qui peut ainsi proposer une gamme d'écouteurs plus homogène et cohérente.

Côté tarifs, comptez 149 euros pour les AirPods 4 classiques et 199 euros pour la version haut de gamme avec réduction de bruit. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, pour une disponibilité annoncée dès le 20 septembre.