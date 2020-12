Apple : les AirPods Max sont réparables, mais certainement pas par vous-même

Plus gênant peut-être, à première vue les batteries ne sont pas conçues pour être remplacées facilement. « Il est inquiétant de constater qu'il y a quelques soudures et fils près des batteries, mais pas de connecteurs apparents », souligne iFixit. Si le site explique qu'il poussera les investigations plus loin, la chose n'est pas engageante de prime abord.

De manière générale, Apple se serait arrangée à plusieurs niveaux pour que ses AirPods Max ne puissent pas être réparés facilement par l'utilisateur, même averti. Si l'information mérite d'être confirmée lors de la publication finale des observations d'iFixit, la firme semble une nouvelle fois avoir recours à des méthodes forçant le recours à son SAV… avec une facturation souvent salée à l'issue. Une pratique que le Parlement britannique a récemment critiquée avec vigueur, mais qu'Apple ne paraît pas près de lâcher.

Pour rappel, il est d'ores et déjà possible de commander les AirPods Max auprès de certains revendeurs et sur le site officiel d'Apple pour 629 euros. Leur livraison n'est, à cette heure, pas prévue avant « 8 à 10 semaines ».