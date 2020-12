Apple présente ses AirPods Max, son (très cher) casque circum à réduction du bruit active

Pour ce premier essai dans le domaine du casque circum-aural Apple a opté pour un design inédit. L'arceau en aluminium est accompagné d'un tissu mesh sur le dessus. Le constructeur justifie le choix de ce matériau pour améliorer la répartition du poids très important (384,4 grammes) de l'appareil sur le crâne mais aussi pour une meilleure respiration. Les branches sont quant à elles télescopiques.

Les oreillettes sont réalisées en aluminium anodisé et Apple propose cinq coloris différents : gris sidéral, argent, bleu, rose et vert. Le constructeur vante son "mécanisme révolutionnaire" qui les attachent à l'arceau et qui permet de réguler la pression exercée sur les oreilles. Les coussinets intègrent aussi une mousse à mémoire de forme pour améliorer l'isolation.