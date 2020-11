Si on s'en tient à l'icône, le casque d'Apple devrait ressembler à ça

Pourtant, les AirPods Studio, nom qui se chuchote (ou se crie sur tous les

réseaux sociaux, plutôt), ne seront visiblement pas annoncés cette année. Apple a réalisé quatre keynote en 2020, dont un « one more thing » consacré à ses ordinateurs et son matériel informatique cette semaine, et ne fera, a priori, plus d'annonce de produits.