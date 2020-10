Les nouveaux AirPods arriveront en 2021 tandis que l'AirPods Studio est finalement repoussé

Concernant le casque AirPods Studio, là encore les fans de la marque devront prendre leur mal en patience. Si l'on attendait une présentation de l'appareil pour cette fin d'année, le produit pourrait ne sortir qu'en 2021.

La marque aurait rencontré là encore des soucis de fabrication notamment à propos de l'arceau jugé trop serré et douloureux sur les premiers exemplaires produits. Apple a également revu à la baisse la modularité de son casque. Seuls les coussinets pourraient être remplacés lors d'une réparation et non plus l'arceau comme cela aurait été prévu initialement. Les zones tactiles qui devaient initialement recouvrir l'intégralité des écouteurs auraient elles été réduites.

Enfin, un mot sur le HomePod, l'enceinte connectée qui n'a pas été mise à jour depuis 2017. Apple travaillerait sur un appareil intermédiaire en performances et en prix se situant entre le HomePod mini et le HomePod. Rien n'est pour l'heure décidé et Apple pourrait également prendre la décision de baisser le prix du HomePod, aujourd'hui facturé 329€, pour le rendre plus attractif.