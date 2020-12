La seconde génération des AirPods Pro pourrait être proposée en 2 tailles différentes

Le leaker a publié une photo montrant des composants des futurs AirPods Pro 2. On y voit le boîtier qui devrait loger la puce H1 des écouteurs et surprise, Apple aurait prévu deux tailles de ce boîtier, pouvant indiquer que les AirPods Pro 2 viendraient en modèles aux dimensions différentes.

Bien sûr, il est également possible qu'Apple développe deux prototypes des AirPods Pro 2 et qu'un seul ne soit finalement commercialisé. La firme de Cupertino se laisserait alors le temps de choisir la version qu'elle estime la mieux parée pour répondre aux attentes du marché. Plausible quand on sait qu'Apple n'aime pas complexifier ses gammes inutilement. Autre hypothèse : il s'agit en fait des AirPods Pro 2 d'un côté et des AirPods 3 de l'autre.