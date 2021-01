Le nouvel iPhone SE et les AirPods Pro 2, ce serait pour avril 2021

L'iPhone SE de deuxième génération, lancé quatre ans après le premier en avril 2020, sera, comme ses prédécesseurs, une occasion de profiter des performances de la dernière puce Apple à prix plus abordable.

Parmi les nouveautés dont on parle cette année, le smartphone d'Apple serait équipé d'un écran plus grand, de 5,5 voir 6,1 pouces, contre 4,7 pouces pour l'iPhone SE de 2020. En d'autres termes, il ne serait plus basé sur le châssis et la dalle de l'iPhone 8 mais sur ceux de l'iPhone 8 Plus dans le premier cas ou de l'iPhone XR dans le second.