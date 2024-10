La nouveauté la plus surprenante est l’éventualité d’une version « Plus » du SE 4, dotée d’un écran plus grand, semblable à l’iPhone 14 Plus. Cependant, cette rumeur reste à confirmer et pourrait ne pas voir le jour, selon les experts. Si elle se concrétisait, cette option offrirait aux utilisateurs un modèle SE grand format, une première dans l’histoire de cette gamme. Malgré ces innovations, l’iPhone SE 4 devrait rester fidèle à sa philosophie avec un prix compétitif, probablement sous les 600 € pour le modèle de base et sous les 700 € pour le modèle « Plus ».