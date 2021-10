Vers un nouvel iPhone SE en 2022, toujours en 4,7" mais avec la 5G ?

L'arrivée de la 5G sur l'iPhone SE n'est pas nécessairement une bonne nouvelle s'il se confirme que l'appareil conserve son format de 4,7 pouces. Apple risque dans ces conditions ne pas pouvoir intégrer de batterie plus volumineuse (à moins d'épaissir le smartphone ). La 5G étant une technologie gourmande en énergie, il est fort possible que l'iPhone SE 2022 soit un peu à la traîne sur la question de l'autonomie. On rappellera que le modèle 2020 ne brillait déjà pas vraiment sur ce point. Le nouveau modèle se distinguera cependant probablement, et comme son aîné, par un bon rapport équipement/prix. On pourrait aussi y trouver une puce A15 Bionic , la même que sur les iPhone 13.

Les gros changements de design arriveraient pour leur part en 2024, toujours selon Ross Young. L'iPhone SE passerait alors sur une diagonale de 6,1 pouces et profiterait d'un nouveau châssis proche de celui de feu l'iPhone XR . Il pourrait également offrir une reconnaissance faciale Face ID , en plus d'un possible lecteur d'empreintes digitales logé sur l'un de ses flancs.