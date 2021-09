Apple : l'A15 Bionic aurait dû être plus puissant... mais l'entreprise manque d'ingénieurs

Avant-hier, Apple a dévoilé ses iPhone 13 et iPhone 13 mini, tous équipés du nouveau SoC A15 Bionic, successeur de l’A14. Cependant, pour vanter les performances de sa puce, la marque à la pomme n’a pas utilisé son dernier SoC comme point de référence : elle a surtout ciblé les solutions concurrentes, sans préciser lesquelles, et l’A12 pour ses propres produits. Or, comme son numéro l’indique, celui-ci n’est plus tout jeune. En conséquence, certains estiment que l’A15 ne marque pas le bond en avant auquel la firme de Cupertino nous a habitués entre deux générations. Et ce serait dû à une fuite des cerveaux…