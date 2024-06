Apple confirme que l'iPad Air M2 a un cœur en moins, et cela n'a aucune importance

Apple présente ce nouvel iPad Air comme la possibilité pour les utilisateurs d'accéder aux technologies de l'iPad Pro à un prix plus accessible. Avec l'iPad Air (2024), il est enfin possible de profiter d'un large écran de 13 pouces, idéal pour la vidéo et le streaming, et du processeur M2, un peu plus puissant, avec une connectivité Wi-Fi 6E, la 5G, sans oublier une comptabilité avec le très réussi Apple Pencil Pro.

L'iPad Air (2024) fait néanmoins du surplace par rapport à la génération précédente. L'écran LED, bloqué à 60 Hz, fait pâle figure face à une concurrence qui n'hésite plus à proposer de l'OLED 120 Hz sur des machines haut de gamme. Le gain de puissance, réel sur le papier, s'apprécie peu dans une utilisation grand public, avec un iPadOS toujours trop limité et une autonomie stagnante. Peut-être pire encore : le prix d'entrée auquel est proposé cet iPad reste très élevé.

Si votre utilisation d'une tablette se résume à la consultation web et au divertissement, vous profiterez de la meilleure expérience possible et d'un écran qui invite à passer des heures devant vos programmes et apps préférés. En définitive, l'iPad Air (2024) est bien un iPad Pro plus accessible, mais aussi un iPad XXL. Ce nouveau modèle ne fait presque rien de plus qu'un iPad d'entrée de gamme. Il le fait juste bien mieux.