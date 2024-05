Apple reconnait avoir "loupé le coche" après la diffusion d’une pub controversée pour son nouvel iPad

Sur X (ex-Twitter), l’acteur Hugh Grant a qualifié la vidéo d’incarnation parfaite de « la destruction de l’expérience humaine par la Silicon Valley ». Asif Kapadia, producteur oscarisé et réalisateur de plusieurs épisodes de la série Mindhunter, va même plus loin, voyant dans cette publicité « la métaphore la plus honnête de ce que les entreprises technologiques font à l’art et aux artistes : les écraser, les utiliser, les payer une misère pour enfin s’approprier leur travail et prétendre que c’est elles qui ont tout crée. »