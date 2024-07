L’Apple iPad Pro 2024 rejoint notre comparatif des meilleures tablettes

Cet iPad Pro 2024 s’impose sans conteste comme la meilleure tablette d’Apple à ce jour, et l’une des plus puissantes tablettes tactiles, toutes marques et références confondues. Son design d’une finesse exceptionnelle, son écran OLED impeccable et sa puce M4 surpuissante séduiront les utilisateurs les plus exigeants.

Seule ombre au tableau : malgré les progrès d’iPadOS, le système d’exploitation de la firme à la pomme reste encore un peu rigide pour une utilisation poussée en multitâches. Les habitués des PC ou même des MacBook lui préfèreront peut-être une tablette comme la Galaxy Tab S9 Ultra de Samsung, dont l’interface DeX, flexible et intuitive, se rapproche davantage de celle d’un ordinateur.

De fait, l’iPad Pro 2024 s’adresse surtout aux créatifs à la recherche d’un appareil nomade haut de gamme pour travailler sur des apps spécifiques lorsqu’ils sont en déplacement. Or, force est de le reconnaître : dans ce domaine, ce modèle s’impose bel et bien comme l’un des ténors du marché, si ce n’est comme le leader incontesté.