En revanche, à l’horizontale, la tablette résiste nettement moins bien. Tenu en mode portrait, il est possible de morceler l’écran et plier le châssis à main nue en appliquant un peu de force. La faute au port USB-C qui appuie très rapidement sur l’afficheur et le mets HS dès qu’il est soumis à un peu de pression. Pas étonnant quand on sait que la tablette est à peine plus épaisse que le port en lui-même.