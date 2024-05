Dans une vidéo, iFixit passe au crible l’iPad Pro M4 et ne mâche pas ses mots sur le Pencil Pro…

Officialisé depuis quelques jours, l'iPad Pro de nouvelle génération est déjà passé entre les mains expertes d'iFixit, une équipe spécialisée dans le démontage et la réparation d'appareils électroniques. En plus d'embarquer un processeur M4, ce nouvel iPad haut de gamme inaugure l'arrivée d'un superbe écran OLED, lui permettant ainsi d'être sensiblement plus fin que par le passé. Est-il pour autant plus réparable ? C'est justement ce que nous allons découvrir dans cet article !