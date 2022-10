Publicité pour les jeux d'argent sur l'App Store : Apple se couche

Il y a quelques jours, le constructeur californien ouvrait les vannes à plus de publicité sur l'App Store. Jusqu'à récemment, les annonces n'étaient affichées que lors d'une recherche, sous la forme d'un bandeau vous suggérant un logiciel en lien avec votre demande.

Désormais, les publicités s'affichent également sur la page « Aujourd'hui », la page d'accueil de l'App Store qui met en avant les dernières applications ou les plus populaires du moment. On les retrouve aussi sur les fiches de chaque logiciel, sous les différentes caractéristiques et informations.

Le problème pour Apple est que la sélection des logiciels sponsorisés semble avoir été faite par-dessus la jambe, avec des liens entre les publicités et les applications parfois très embarrassants.