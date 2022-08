Apple Plans va intégrer de la publicité dès l'an prochain

Les étudiants voyagent, découvrent le monde et parcourent internet en permanence pour leurs études. Pour toutes ces activités, l’emploi d’un VPN peut rapidement devenir primordial, afin d’éviter les écueils de sécurité et de potentiels gros soucis liés à la sécurité des données. D’autre part, un VPN permet de bénéficier d’un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent s’avérer utiles au quotidien, pour le divertissement ou le travail estudiantin.