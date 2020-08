Apple pourrait préparer son propre moteur de recherche

En juillet dernier, l’Autorité britannique de la concurrence a dénoncé ce deal, comme l’a rapporté Reuters. L'institution estime « qu'étant donné l'impact des pré-installations et des applications installées par défaut sur les appareils mobiles et de la part de marché importante d'Apple, […] les accords existants entre Apple et Google créent une barrière importante à l'entrée et à l'expansion pour les rivaux, ce qui affecte la concurrence entre les moteurs de recherche sur mobile ». Il est par ailleurs possible que d’autres pays partagent l’avis de l’Autorité britannique et que des mesures soient finalement prises internationalement à l’encontre de cet accord jugé anticoncurrentiel.