Google verse 9 milliards de $ à Apple pour rester le moteur par défaut de Safari

Safari : le 2e navigateur Internet au monde

9 milliards de dollars par an ? Une bagatelle pour une entreprise qui dégage plus dechaque année. Pour autant, si l'on en croit l'analyste financier de Goldman Sachs, cette cotisation annuelle pourrait grimper jusqu'à 12 milliards de dollars l'année prochaine.Si Google est prêt à casser la tirelire pour être proposé comme moteur de recherche par défaut sur, c'est notamment parce que le navigateur d'Apple est le second plus gros au monde. Avec 18,58% de parts de marché, Safari grimpe sur la deuxième place du podium, loin derrièrecependant. Le navigateur Internet de Google grignote 56,02% des parts de marché.Un marché d'importance pour Google, donc, notamment sur les terminaux iOS où beaucoup d'utilisateurs se contentent d'utiliser Safari.Si Apple trouvait logique de ne proposer que Google sur Safari lors de la sortie de l'iPhone en 2007, la firme tend aujourd'hui à diversifier son offre. Ainsi,etsont désormais proposés en complément.Notons également que pour les recherches via Siri, Apple privilégie Bing, le moteur de recherche appartenant à Microsoft.Autant d'éléments qui permettent à Apple de faire grimper les prix en ce qui concerne le statut de moteur de recherche par défaut sur son navigateur.