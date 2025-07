Plusieurs Mac tournent encore sur macOS 11 et ne peuvent recevoir de mises à jour système. Il s'agit principalement de machines commercialisées entre 2013 à 2014. Parmi eux, on trouve notamment les iMac 21,5 et 27 pouces sortis à partir de 2014, les MacBook Air ainsi que les MacBook Pro Retina produits entre début 2013 et mi-2014. Le MacBook classique de 2015 et le Mac mini de 2014 font également partie des appareils limités à Big Sur.

Les utilisateurs concernés pourront toujours utiliser la version 138 de Chrome, mais sans plus de correctifs ni d’améliorations. Google explique que sur ces machines, "Chrome continuera de fonctionner et affichera une barre d’avertissement, mais ne recevra plus aucune mise à jour".

D’autres navigateurs restent disponibles sur Big Sur, tels que Safari, qui offre une intégration native au système, mais qui ne reçoit plus de correctifs. Microsoft Edge, Brave, Opera et Vivaldi sont également compatibles avec Big Sur. Reste qu'ils se basent tous sur Chromium et pourraient, eux-aussi, mettre fin à leur support. Mozilla Firefox est sans doute la meilleure option avec sa version ESR orientée stabilité.

Rappelons qu'Apple a mis fin au support de macOS 12 Monterey en novembre 2024. À l'heure actuelle, la firme californienne continue de prendre en charge macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma, et macOS 15 Sequoia.