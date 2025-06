Il reste toujours la possibilité de se tourner vers un autre navigateur, encore compatible avec Oreo et Pie. Mais ce sursis pourrait être de courte durée, et n’efface pas le fait que rester sur Android 8 ou 9 en 2025, c’est déjà s’exposer à des failles connues et non corrigées. Pour les plus à l’aise techniquement, l’installation d’une ROM alternative comme LineageOS peut permettre de prolonger la vie d’un appareil tout en accédant à une version plus récente d’Android. Une option qui requiert toutefois quelques manipulations et un minimum de maîtrise.