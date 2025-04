Puisque les terminaux équipés d'Android 12 et 12L ne recevront plus de correctifs, les failles découvertes après mars 2025 ne seront plus corrigées. Or, chaque mois, Google publie un bulletin regroupant des dizaines de vulnérabilités, dont certaines sont affichées comme critiques. Désormais, seuls les appareils sous Android 13 ou plus recevront ces patchs automatiques. Les fabricants qui souhaitent continuer à protéger leurs modèles sous Android 12 devront développer eux-mêmes les mises à jour, une démarche coûteuse et rarement suivie, sauf par quelques géants comme Huawei ou Samsung pour certains modèles stratégiques.

En pratique, la plupart des téléphones encore sous Android 12 ne recevaient déjà plus de mises à jour régulières, à l’exception de rares modèles haut de gamme. Si Google jette l'éponge sur Android 12, notons tout de même que les applications continueront d’être mises à jour via le Play Store.