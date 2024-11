La durée de vie des smartphones s'allonge de plus en plus, et les constructeurs doivent suivre la tendance initiée par les consommateurs. Si le renouvellement d'un téléphone se déroulait dans les 18 à 24 mois il y a encore quelques années, les consommateurs sont désormais plus enclins à conserver leur matériel durant trois, quatre ou même cinq ans avant d'en changer. Question de budget bien sûr, mais aussi pour certains une volonté écologique de ne pas remplacer un appareil toujours en état de marche. Google s'est adapté à cette tendance en allongeant le support de ses smartphones Pixel, et s'est engagé à proposer des mises à jour régulières.