Google : le Pixel 6 bénéficiera de 5 ans de mises à jour, suffisant pour revenir au niveau d'Apple ?

L’un des plus gros soucis d’Android, c’est la grande disparité du suivi logiciel selon les constructeurs. Tous semblent néanmoins faire des efforts, et ils sont de plus en plus rares à n’offrir qu’une ou deux années de support via les mises à jour. Désormais, on peut au moins compter sur trois ans de mises à jour de sécurité, qui viennent a minima nous assurer que nos smartphones restent sûrs.