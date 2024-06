Apple confirme une durée minimum de mise à jour des iPhone inférieure à celle de Google et Samsung

En lançant le Pixel 8 à l’automne dernier, Google a marqué de gros points face à la concurrence en annonçant que ses nouveaux smartphones auraient droit à sept ans de mises à jour d’Android et de correctifs de sécurité contre cinq ans précédemment. Une mesure qui s’applique également au dernier Pixel 8a d’entrée de gamme. En janvier, Samsung a emboîté le pas de Google et annoncé que les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra bénéficieront tous de sept ans de mises à jour. On sait désormais que c’est mieux que ce propose Apple, du moins sur le papier.