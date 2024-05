Apple : un premier appareil pliant lancé dès 2025 ?

Depuis que Samsung a lancé ses smartphones pliants, qui en seront cette année aux éditions Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6, on se demande quelle sera la réponse d'Apple. Et les rumeurs qui depuis se sont diffusées sur internet ont constamment apporté des informations apparemment contradictoires. Encore en février dernier, il semblait qu'Apple avait fait une pause sur le projet. Or, une nouvelle information nous indique aujourd'hui qu'un appareil pliant serait plutôt en préparation avancée.