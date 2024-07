Apple travaillerait sur un iPhone pliant à clapet pour 2026

boboss29

et quel succès !

la force d’Apple, quoiqu’en disent les haineux, c’est de sortir les technos quand c’est mature, et ne pas forcément vendre un appareil en phase de bêtatest aux consommateurs… être le premier ne sert à rien si c’est pas utilisable… Pour le moment les Zflip et autres ne me font absolument pas rêver… pas sur qu’un Iphone pliant change mon avis non plus, mais tout n’est que rumeurs journalistiques, comme l’Apple Car, la TV Apple, et j’en passe. Le problème ce sont ces articles sans fondements qui sortent sur tous les sites de tech et se contredisent les uns et les autres…