L'iPhone pliant retardé à cause d'une affaire...de pli

Ce rapport nous permet tout d'abord de dégoter quelques informations intéressantes sur l'état actuel du marché des téléphones pliants. Sans grande surprise, ces derniers ne représenteraient « que » 1,5 % du marché total des smartphones. Les prévisions suggèrent toutefois que la part de marché des appareils flexibles grimpera à 4,8 % d'ici à 2028, et qu'Apple aurait le potentiel pour venir bousculer ce secteur en lançant son premier smartphone pliant.

Malgré tout, la principale difficulté rencontrée par Cupertino concernait le pli de l'écran. La firme dirigée par Tim Cook peinerait à mettre au point une dalle pliable qui soit suffisamment fiable et robuste, ce qui serait l'une des (nombreuses) causes pouvant expliquer un tel retard. Selon TrendForce, Apple « serait encore en train d'évaluer les spécifications et les performances des composants, avec des exigences strictes en matière de pli et de fiabilité ».