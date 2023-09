Apple cédera-t-elle un jour à la mode des smartphones pliants ?

Tout débute en janvier 2021, lorsque Mark Gurman, journaliste pour le média Bloomberg, évoque les plans d'Apple quant à l'élaboration d'un iPhone avec écran pliable, dans le but de concurrencer Samsung sur son propre terrain. En septembre 2021, l'analyste Ming-Chi Kuo, désormais connu de tous les amateurs de la pomme, nous signalait que l'iPhone pliant devrait voir le jour en 2023. S'il est on ne peut plus clair que l'iPhone Fold ne sortira pas cette année, l'homme avait déclaré quelques semaines plus tard qu'il ne serait finalement pas commercialisé avant l'automne 2025. Ces déclarations ont d'ailleurs été corroborées par la suite par Ross Young et Mark Gurman.