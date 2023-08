Finalement, le premier smartphone pliant de OnePlus pourrait sortir en France

L'homme ajoute que OnePlus prévoit deux coloris pour son smartphone pliant au lancement : Voyage Black et Emerald Eclipse, ou plus simplement noir et vert.

Le portrait-robot du OnePlus Open commence sérieusement à se dessiner. Ce prochain smartphone pliable devrait être doté d'un écran interne de 8 pouces avec une résolution QHD+ et d'un écran externe FHD+ de 6,5 pouces, les deux dalles proposant un taux de rafraîchissement à 120 hertz. Le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 serait au programme, ainsi que 512 Go de stockage, une batterie 4 800 milliampères/heure et un système de recharge rapide 80 watts. La partie photo ne devrait pas être négligée avec un capteur 50 mégapixels, en plus d'un ultra-grand-angle 48 mégapixels et d'un téléobjectif.

Reste à connaître la date de lancement du OnePlus Open. Si les premières estimations donnaient la fin du mois d'août comme fenêtre de tir possible, des soucis de production des écrans auraient retardé la chaîne de production. Le prochain smartphone OnePlus n'est plus attendu avant le mois de septembre au mieux.