Devinez qui se lance (aussi) dans la course au smartphone pliant !

La société a annoncé son intention de commercialiser un smartphone pliant très modestement lors d'une table ronde organisée dans le cadre du congrès. Très peu d'informations supplémentaires ont été divulguées. On sait seulement qu'il sera lancé dans la seconde moitié de 2023 et qu'il bénéficiera de « l'expérience rapide et fluide propre à OnePlus ».