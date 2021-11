OPPO pourrait présenter son smartphone pliant le mois prochain

De façon amusante, on remarque que le poster partagé sur Weibo par un informateur est... français. Il s'agit d'une illustration sur laquelle on peut admirer un paon (le mobile serait baptisé « Peacock » en interne) sous la mention « Ouvrez l'inspiration ». Une phrase qui, évidemment, nous renvoie tout droit à l'idée qu'on se fait d'un smartphone pliant, et qui s'accompagne sur le réseau social d'un teasing pour un lancement en décembre.