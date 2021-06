Honor pourrait également sortir son smartphone pliable... mais pas avant la fin d'année

Honor se fournirait chez BOE et Visionox pour ses dalles pliantes. Pour rappel, le constructeur chinois n'est plus sous le giron de Huawei et échappe donc aux sanctions à l'encontre de ce dernier. Ce qui signifie un retour des services Google et la possibilité de s'équiper de puces Snapdragon de Qualcomm.

L'appareil pourrait être prêt d'ici à la fin de l'année. Alors que Samsung est à ce jour le leader incontesté de ce segment encore minoritaire, des rapports indiquent que Xiaomi, OPPO et Vivo pourraient également tenter leur chance sur ce marché du mobile pliant dès cette année. Motorola a déjà sorti son Razr au form factor « à clapet » et préparerait un smartphone pliant à la manière du Z Fold pour 2022. La concurrence arrive petit à petit.