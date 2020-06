Huawei et Xiaomi utiliseraient également de l'Ultra Thin Glass sur leurs prochains smartphones pliants

Le boom du smartphone pliant se fait encore attendre. Alors que seuls Samsung et Motorola ont pour le moment sorti des téléphones flexibles sur le marché mondial, Huawei et Xiaomi fourbissent leurs armes en vue du lancement de leur prochain produit.

Huawei, qui a déjà sorti le smartphone pliant Mate X et Mate Xs en Chine, capitaliserait donc sur la technologie Ultra Thin Glass brevetée par Samsung pour son prochain modèle. Une innovation qui intéresse aussi Xiaomi, qui aurait également passé commande.

L’Ultra Thin Glass suscite la convoitise

Apparu pour la première fois sur le Samsung Galaxy Z Flip, l’Ultra Thin Glass correspond à un revêtement pour écran flexible qui, comme son nom l’indique, utilise du verre ultrafin. Dans notre test du smartphone, nous prenions acte du changement radical, aussi bien visuel que sensitif, que l’UTG permet par rapport à un écran en plastique.

Et ce feeling plus proche de ce qui se fait sur un smartphone classique est justement ce qui intéresse Huawei et Xiaomi pour leurs smartphones pliants respectifs.